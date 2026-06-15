10月 発売予定 【1/700 ウォーターライン No.561 日本海軍 特設水上機母艦 聖川丸】 価格：3,740円 【1/700 ウォーターライン No.916 英国海軍 フラワー級コルベット】 価格：2,640円 【1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 戦艦 長門 1945（金属砲身付き）】 価格：4,400円 アオシマは、