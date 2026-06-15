15日早朝、福岡県桂川町で酒を飲んで車を運転したとして、54歳の会社員の男が逮捕されました。「ワールドカップの試合開始が遅く、長く飲んでしまった」と話しているということです。警察によりますと、15日午前6時半ごろ、福岡県桂川町吉隈の県道で、軽乗用車が乗用車に追突する事故がありました。通報を受けて警察が駆けつけ、追突された乗用車を運転していた男から酒の臭いがするのに気づきました。呼気を調べたところ、