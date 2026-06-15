「RX-0 ユニコーンガンダム Ver. TWC FINAL」のイメージ図 (C)サンライズ バンダイナムコフィルムワークスは、8月末で展示終了するダイバーシティ東京プラザのフェスティバル広場に立つ「実物大ユニコーンガンダム立像」の特別装飾を、6月20日から8月31日まで実施する。 (C)サンライズ 期間中は、メカニカルデザイナー・カトキハジメ氏がデザインした特別装飾が実施され「RX-0 ユ