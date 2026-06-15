世界最高峰の格闘技団体「UFC」が、14日（日本時間15日）に米国・ホワイトハウスで「UFCFreedom250」を開催。第5試合で元バンタム級王者ショーン・オマリー（米国）がアイマン・ザハビ（カナダ）に圧巻の2RKO勝利を飾った。長年UFCを支援してきたドナルド・トランプ大統領と、UFCの顔であるダナ・ホワイトCEOの強固な関係性もあり、米国建国250周年の象徴的イベントとして実現した。支持者からは「アメリカらしい壮大な祭典」