気象庁は15日午後0時40分、秋田県鹿角市と小坂町にレベル4土砂災害危険警報を出した。気象庁はすでに、レベル4大雨危険警報を青森県五戸町に出しているほか、レベル4土砂災害危険警報を青森県青森市、十和田市、平川市、七戸町、新郷村に出している。危険な場所から避難が必要な気象状況となっています。安全な場所への移動など適切な避難行動を速やかにとって下さい。お住まいの市町村からの避難情報を確認して下さい。