女優の福本莉子（25）が15日、都内で主演するNHKドラマ「勿忘草の咲く町で〜安曇野診療記〜」（28日スタート、日曜後10・00）の取材会を行った。長野県安曇野市の総合病院に勤務する看護師役。「看護師役は初めて。病院にお伺いして、お仕事を見学しました。点滴交換等の細かい動きは、現場で監修の看護師さんや医者の方に教えてもらいながら、身に染み込ませていきました」と撮影を振り返った。この日の早朝には、サッカーW