サッカー元日本代表DF中沢佑二氏（48）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、オランダ（FIFAランク8位）と対戦し、2−2で引き分けた日本代表（同18位）DF谷口彰悟（34）のプレーを絶賛する場面があった。ポイントになったシーンとして、中沢氏は0−0で迎えた前半34分、オランダFWマレンのゴール右からのシュートを谷口がスライディングをしながらブロック