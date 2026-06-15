企業に関わるすべての利害関係者の利益を追求する考え方として、「ステークホルダー主義」というものがあります。ステークホルダー主義の経営者は、アクティビスト株主（物言う株主）の活動を「道徳的・倫理的でない」と批判します。では、経営者の方針にNOと言わない投資家が増えた場合、日本の経済はどうなるのでしょうか。本記事では、森生明氏の著書『会社の値段［新版］』（筑摩書房）より一部を抜粋・編集し、投資家が会社を