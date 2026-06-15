元AKB48の横山由依（33）が15日、自身のSNSで第1子妊娠を発表。夫の純烈・後上翔太（35）と連名で報告した。【撮り下ろし2ショット多数】後上翔太＆横山由依が見つめ合い…『新婚さんいらっしゃい！』トークの姿も書面で「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」と明らかにし、「秋ごろの出産を予定しております」と伝えた。今後