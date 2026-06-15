気象台は、15日午後0時40分に、レベル３大雨警報を小坂町に発表しました。内陸では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■大館市●レベル２大雨注意報■鹿角市●レベル２大雨注意報■小坂町●レベル３大雨警報【発表】