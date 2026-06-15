フリーアナウンサー・本仮屋リイナ（35）が14日、自身のインスタグラムを更新。自宅出産の模様を伝えた。13日に「先日、3560gの女の子が無事に生まれてきてくれました」と第3子の誕生、自宅での出産だったことを報告していた本仮屋。この日は「娘が生まれたあと、へその緒の拍動が完全に止まり、臍帯や胎盤に残っていた血液が赤ちゃんへ行き届いたのを待ってから、へその緒を切りました。その大役は、夫と子どもたち」と家族