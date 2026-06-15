気象台は、15日午後0時40分に、レベル４土砂災害危険警報を鹿角市、小坂町に発表しました。内陸では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■大館市●レベル２土砂災害注意報■鹿角市●レベル４土砂災害危険警報【発表】■小坂町●レベル４土砂災害危険警報【発表】