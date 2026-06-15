歌舞伎俳優の中村芝翫さん（60）が体調不良のため、国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室『仮名手本忠臣蔵』を休演することが15日、発表されました。日本芸術文化振興会の公式サイトで「中村芝翫休演のお詫びと代役のおしらせ」とし、「国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室『仮名手本忠臣蔵』に出演の中村芝翫は、体調不良のため休演いたします」と報告。午前11時開演のAプロでは二男の中村福之助さん（28）、午後2時半開演のBプロでは三男の中村歌之