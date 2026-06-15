元HKT48でモテクリエイターの「ゆうこす」こと菅本裕子さんは6月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエット前後の比較ショットを公開し、話題となっています。【動画＆写真】ゆうこす、28kgのダイエットに成功「すごすぎます…!!」ゆうこすさんは「80kg→51kg妊娠中28kg増え、無痛の麻酔効かなくなり、産院出たあと即大学病院入院！だったけど、1年で戻した」と報告。2本の動画でトレーニングの様子、2枚の写真でダイエット