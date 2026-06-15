All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、富山県在住43歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：しおんさん年齢性別：43歳男性同居家族構成：本人、妻（43歳）、娘（13歳）居住地：富山県住居形態：賃貸雇用形態：正社員世帯年収：本人450万円、配偶者150万円現預金：800万円リスク資産：200万円娘の進学費用として「北陸銀行の定期預金に20