見上愛さん、上坂樹里さん主演で放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（総合、毎週月曜〜土曜午前８時ほか）。田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール大関和物語』（中央公論新社刊）を原案に、看護師という職業の確立に貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにしたバディドラマだ。明治を舞台に、看護の黎明期を描いている。物語に説得力を持たせるのがドラマ美術。華やかな鹿鳴館、明治初期の医療の現場などを表現するにはどんな苦