サッカー日本代表の久保建英選手は6月15日、自身のInstagramを更新。オランダ戦を終えての思いをつづり、写真を公開しました。【写真】久保建英が公開した試合カット「まだまだこっから」久保選手は「応援ありがとうございましたまだまだこっから」とつづり、写真を3枚載せています。FIFAワールドカップのスタジアムで撮影された日本代表のスターティングメンバーの集合写真、オランダの選手と競り合うプレー中のショット、ゴー