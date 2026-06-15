ニュルで鍛えた究極のスポーツカーGAZOO Racingは2026年6月2日、「GRMNカローラ」を世界初公開しました。日本では2026年秋頃からスマートフォン向けアプリ「GR app」を通じて商談申し込みの受け付けを開始し、2027年内の発売を予定しています。ベースとなっているのは「GRカローラ」で、同車はトヨタのスポーツカーブランド「GR」シリーズにラインナップされる高性能ハッチバックです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新