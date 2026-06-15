アルファードをスポーティに！ドレスアップだけではないGRならではの価値トヨタは2026年6月3日、高級ミニバン「アルファード」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たにPHEV（プラグインハイブリッド）仕様のZグレードと、HEV（ハイブリッド）専用のGグレードを設定。さらに、乗り心地や内外装の質感向上など、商品力の強化が図られています。【画像】超カッコいい！ 「GR仕様」に完全豹変!? トヨタ新「アルフ