日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、強豪オランダとダラス・スタジアムで対戦。二度のビハインドを中村敬斗と鎌田大地のゴールで追いつき、２−２の引き分けに持ち込んだ。ベンチには、試合の３日前に怪我で離脱した遠藤の着るはずだった６番のユニホームが掲げられた。その遠藤からキャプテンを受け継いだ板倉滉は試合後、こうコメントした。「出なかった選手、みんなの分をやりたい