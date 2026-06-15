木原官房長官は、アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が、日本経済や世界経済に前向きな影響を与えることへの期待感を示しました。木原官房長官「今回の覚書が着実に実施されれば、ホルムズ海峡における自由で安全な航行が実際に確保されることで、我が国経済や世界経済を下押しするリスクを低下させることが期待されるものと考えている」一方、木原長官は、機雷の除去や民間船舶の護衛などのために、今後、自衛隊をホルムズ海