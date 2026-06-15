アニメ『薬屋のひとりごと』を原作とするブラウザゲーム『薬屋のひとりごと 後宮異聞録』が15日、正式サービスを開始した。あわせて、G123公式YouTubeチャンネルにて、猫猫（CV.悠木碧）と壬氏（CV.大塚剛央）が登場する正式リリースPVが公開された。【動画】美しい！猫猫＆壬氏も登場する『薬屋のひとりごと 後宮見聞録』正式リリースPV本作は、スマートフォン・タブレット・PCのWebブラウザに対応しており、アプリのダウンロ