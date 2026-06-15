ムード歌謡グループ「純烈」の後上翔太（39）と妻で元AKB48のタレント・横山由依（33）が、第1子を妊娠したことを連名の文書で発表した。出産は秋ごろを予定。AKB48の元メンバーらから祝福のコメントが寄せられた。2人は直筆署名を添えて連名で文書を発表。「皆様へこの度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます」とし、「夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」としみじみ。