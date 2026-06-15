阪神は１５日、８月７日からの中日３連戦（京セラ）、８月１８日からのヤクルト３連戦（京セラ）で開催される「ＴＩＧＥＲＳＢ−ＬＵＣＫＤＹＮＡＭＩＴＥＳＥＲＩＥＳ２０２６」（通称ＴＢＤＳ）の関連グッズの、一部商品の受注販売を開始することを発表した。対象グッズはタオル３種やサンダル、スクエアクッション、アクリルスタンド、ステッカーなど１４種類。受注受付期間は６月１５日正午から８月２５日中。詳細