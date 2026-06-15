【FIFAワールドカップ2026】ドイツ代表 7ー1 キュラソー代表（日本時間6月15日／ヒューストン・スタジアム）【映像】神トラップ→美しすぎる“最高の落とし”の瞬間（実際の様子）ドイツ代表のMFフロリアン・ヴィルツが、芸術的なトラップと絶妙な落としで先制点を演出した。その美しいプレーに、ファンたちが衝撃を受けている。ドイツ代表は日本時間6月15日、グループEの第1節でキュラソー代表と対戦。ヴィルツは左ウイングとして