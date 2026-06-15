（CNN）米国のトランプ大統領は14日、イランとの間で達した合意により、最終的にホルムズ海峡の「通航は恒久的に無料」になると述べた。トランプ氏は米紙ニューヨーク・タイムズの電話取材に対し、同海峡の再開を合意の主要な成果として挙げた。イランは紛争前に通航料を課しておらず、この取り決めはおおむね戦争前の状況を回復するものとなる。トランプ氏は、イランが今後数週間で核開発計画の今後について妥当な合意に至らなけ