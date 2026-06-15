【実物大ユニコーンガンダム立像の特別装飾】 実施期間：6月20日～8月31日まで ※画像はイメージです バンダイナムコフィルムワークスは、ダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場に立つ実物大ユニコーンガンダム立像の特別装飾を6月20日より実施する。実施期間は8月31日まで。 2017年9月24日に竣工し、約9年間お台場のダイバーシティ東