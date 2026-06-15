タレントの関根勤が１５日、９日に死去したことがこのほど明らかになった女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒）さんとの思い出を明かした。この日大阪市内で記者の質問に応じ「玉緒さんは優しい方で楽しい方で、一般の若い方だって楽しい人って思ってるじゃないですか。玉緒さん、大映の大女優ですよ。看板女優ですよ。ところが面白いから皆さん勘違いしてるけど。大女優なんですよ」と繰り返した。玉緒さんの