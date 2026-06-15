◆新日本プロレス「ＤＯＭＩＮＩＯＮ６．１４ｉｎＯＳＡＫＡ‐ＪＯＨＡＬＬ」（１４日、大阪城ホール）観衆６８９０新日本プロレスは１５日、公式ＷＥＢで６・１４大阪城ホール大会でカラム・ニューマンを破り、ＩＷＧＰヘビー級王座を奪還した辻陽太の新入場曲を紹介した。辻は試合後のバックステージで「俺の大好きなＭａｙＪ．さんが俺のために曲を作ってくれたんだ。この曲を聞いて、入場で震え立ったぜ」と打ち