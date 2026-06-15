薩摩川内市の小学生が地元の川でウナギの放流を体験しました。 薩摩川内市の城上小学校では毎年、近くを流れる高城川でウナギの放流を行っています。 この日、参加したのは全校児童47人。 地元の漁協担当者の指導を受けながらおよそ1500匹のウナギを1匹ずつ川に放しました。 「すごくいい体験だった。ウナギたちが元気に暮らしてほしい」 「ぬるぬるした感触が気持ちよかった。来年もまた放流してたくさんウナギを返した