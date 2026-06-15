【モデルプレス＝2026/06/15】サカナクションの山口一郎が6月14日、YouTube配信を実施。6月13日に開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で共演した3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの人柄を絶賛した。【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」受賞者一覧◆山口一郎、大森元貴との会話を明かす同イベントで「怪獣」を披露した山口は「ステージから客席が見えるわけよ」と切り出し「俺から見て右側の最前列がすっげぇ盛り上がっ