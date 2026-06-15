鹿児島の夏の風物詩・「かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会」の有料観覧席のチケット販売がきょう15日、始まりました。 ことしの「かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会」は鹿児島市の鹿児島港本港区で8月29日土曜日に行われ、きょう15日、有料観覧席の販売が始まりました。 人件費や物価の高騰などから1人あたり500円値上げされ、北ふ頭のいす席は4000円、ウォーターフロントパークは升席