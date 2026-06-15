【モデルプレス＝2026/06/15】YouTuberのタケヤキ翔が6月11日、自身のInstagramを更新。ギャル姿でのプリクラショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】登録者280万超イケメンYouTuber「クオリティ高すぎる」金髪×JK制服の女装プリクラ◆タケヤキ翔、ギャル姿でエルフ・荒川とプリクラタケヤキは「エルフさんありがとうございました！コラボみてね」とつづり、自身のYouTubeチャンネルの企画でお笑いコンビ・エルフの荒川にギ