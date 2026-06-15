デスク「トヨタ自動車会長の豊田章男氏の長男・豊田大輔氏がトヨタに帰ってくるそうだね」 記者「8月1日付でトヨタの子会社であるウーブン・バイ・トヨタのシニア・バイス・プレジデントから管理職に当たる主幹としてトヨタに帰任します」 デスク「大輔氏はどんな業務に取り組んできたの？」 記者「トヨタの電子制御技術部に所属した後、ソフト開発子会社のウーブン・バイ・トヨタの創業に携わりました。昨年