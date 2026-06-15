秋田朝日放送 腕相撲の全国大会が秋田で初めて開かれ、北海道から沖縄県まで３００人を超える選手が白熱の試合を見せました。 １４日まで２日間にわたって秋田市で開かれた「全日本アームレスリング選手権大会」には、全国からおよそ３００人の選手が参加しました。 選手たちは９月に茨城県で開催される世界大会の出場枠をかけて、年齢などの区分に応じた５つの部門に分かれ、熱戦を繰り広げました。出場者の中に