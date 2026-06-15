ドル円は和平合意を受けて振幅＝東京為替前場概況 トランプ大統領は14日（日本時間15日朝）に、イランとの和平協議が合意したと発表した。これまで、トランプ大統領が合意に近いなどと発表しても、イラン側が否定するケースが見られたが、今回はイラン外務次官が「覚書の最終版が合意に達した、正式な調印式は金曜日」と合意を認めたこともあり、ドル安・株高・原油安が強まった。 ドル円は先週末終値160.20円台に