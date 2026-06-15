秋田朝日放送 今年の夏のボーナスを支給するかどうかを秋田県内の企業にアンケート調査をしたところ６５．３％が支給すると答え、前の年の調査から１．３ポイント低下しました。 フィデア情報総研が５月、秋田県内の企業４５９社を対象にアンケート調査を行い、３００社が回答しました。 夏のボーナスの支給動向を尋ねたところ、回答した企業の６５．３％が支給すると答え、前の年の調査から１