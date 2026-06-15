同じ向きでごろり、クッションを抱くようにごろりとしているのは、5月によこはま動物園ズーラシアで、23年ぶりに誕生したオオアリクイの赤ちゃんです。双子の誕生は国内で初めて。誕生時は一般的な赤ちゃんよりも体が小さく、体重は930グラムと855グラム。性別はまだ不明で、名前もついていません。現在は飼育員が親代わりになり、人工哺育で育てられています。前例のない双子の世話に、飼育員たちにはいつも以上の緊張感が。飼育