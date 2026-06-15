G7＝主要7カ国首脳会議が15日からフランスで開幕し、中東情勢や重要鉱物の供給網の強化などについて議論が行われる。G7サミットは日本時間16日未明、フランス東部のエビアンで始まり、高市総理大臣やアメリカのトランプ大統領が参加する。フランス当局は警察官など1万4000人を投入するほか、サミット会場に面するレマン湖に約30隻の警備艇を配置している。こうした状況は、地元エビアンの人たちの生活にも影響が出ている。「私服の