熱戦が続くサッカーのワールドカップ。大事な初戦に臨んだ日本代表が格上・オランダと引き分け、貴重な勝ち点1を手にしました。ワールドカップ優勝を目標に掲げる森保ジャパン。前半から3度の準優勝を誇るオランダの猛攻に遭いますが、守護神・鈴木彩艶選手（23）がスーパーセーブで得点を許さず、前半をスコアレスで折り返しました。しかし後半、開始早々試合が動きます。オランダのヘディングシュートが決まり、日本が先制点を許