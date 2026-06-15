AKB48の元メンバーで、女優・タレントの横山由依さんが、ＳＮＳを更新。夫で、純烈のメンバー・後上翔太さんとの連名で直筆の署名を添え、第一子妊娠を公表しました。 【写真を見る】【 元AKB48・横山由依 】第一子妊娠を報告夫の純烈・後上翔太と連名で喜び報告「新たな家族を迎えることができる日を心待ちに」「秋ごろの出産を予定」２人は「皆様へこの度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で