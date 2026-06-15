任期満了に伴い来月告示される入善町長選挙への出馬を検討していた、入善町商工会・会長の藤井 開さん（65）が、出馬を見送る意向を明らかにしました。入善町長選をめぐっては、現職の笹島町長（77）が今月引退を表明して以降、町議会議員で入善町商工会・副会長だった中瀬淳哉さんが立候補する意向です。藤井さんはこれまで「出馬も1つの選択肢」として、前向きな姿勢を示していましたが、町商工会の会長と副会長による選挙戦にな