阪神は京セラドーム大阪で開催する8月7日からの中日3連戦、18日からのヤクルト3連戦で行う「TIGERSB―LUCKDYNAMITESERIES」の関連グッズのオンライン発売を開始した。このシリーズで着用する黒を基調にしたタオルなどのグッズが用意されている。