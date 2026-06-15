今回は、社長の娘に手作り弁当を食べさせた結果についてのエピソードを紹介します。あわよくば社長の娘と結婚したい…「俺が働く会社に、社長の娘が社員として在籍しています。そこで俺は、社長の娘にアプローチし、付き合おうと考えました。あわよくば社長の娘と結婚できたら、俺が次期社長になれると思ったからです。『お嬢様なんて簡単に落とせるだろ……』という目論見です。そこである日、社長の娘と知り合うきっかけを作るた