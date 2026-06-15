【週刊プレイボーイ26号】 6月15日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ26号」を6月15日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。 今週の週プレは、小貫莉奈さんが初表紙＆初巻頭グラビアに登場。また、矢野ななかさん、セクシー女優・神宮寺ナオさんらのグラビアも掲載される。 【小貫莉奈さ