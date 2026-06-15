14日、湯沢町の旅館付近で30代くらいの男性が倒れているのが発見されました。男性は搬送されましたが、その後、病院で死亡が確認されました。死亡したのは大阪府枚方市の男性会社員（33）です。警察によりますと、14日午前6時前、発見者から「口から血を流して意識不明で倒れているのを発見した」と消防へ通報がありました。男性は頭部からも出血があったということで、病院へ搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。男