【第101話1】 6月15日 公開 第101話1を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月15日、原作・日向夏氏、作画・倉田三ノ路氏によるマンガ「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第101話「盗賊（1）」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第101話1では、馬車の襲撃現場に猫猫たちが到着する。襲撃された馬車に乗っていたのは阿多と、四夫人の1人である里樹妃だった。猫猫