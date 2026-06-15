主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。6月12日（金）に放送された最終回では、これまで不倫相手一筋だった高坂美月（桜井日奈子）が、息子の危機で一転。不倫相手への対応を後回しにしてでも息子を優先する“成長”が描かれた。（※以下、最終回のネタバレがあります）【映像】息子の危機に急ぐ美月に不倫相手から着信が…◆“毒母”彩美の魔の手が蓮に迫り…これまで