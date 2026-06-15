住宅メーカーに以前勤務していた男が顧客から合計1300万円の現金をだましとったとして14日、詐欺の容疑で逮捕されました。逮捕されたのは胎内市に住む会社員の男（40）です。男は以前、住宅メーカーの営業担当として新潟市内の営業所に勤務していました。警察によりますと男は、去年5月から6月にかけて、会社の顧客である60歳の男性に対し、「手付金を支払えば新築建物工事の請負契約の契約金に充てたうえ