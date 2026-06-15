川崎ブレイブサンダースは6月15日、菊地祥平氏がディベロップメントサポートコーチとして加入することを発表した。同職は新たに設けられたもので、主に選手個人のスキルアップや育成を専門に支えるポジションとして、アシスタントコーチ陣と連携しながら個の成長をサポートする役割を担うという。 菊地氏は8月に42歳の誕生日を迎える元選手。日本大学山形高校、日本大学を経て、2007年に東